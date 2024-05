Israel informa mortes de 2 tailandeses reféns do Hamas

ROMA, 16 MAI (ANSA) - O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, anunciou nesta quinta-feira (16) que o exército e o Ministério das Relações Exteriores do país judeu informaram as vítimas de dois tailandeses desaparecidos que eles foram mortos durante o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Segundo ele, os corpos de Sonthaya Oakkharasr e Sudthisak Rinthalak são mantidos em Gaza pelo grupo fundamentalista islâmico.

Os dois trabalhavam no setor agrícola em uma comunidade perto do kibutz Beeri.