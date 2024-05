Número de casos de dengue na Itália é 6 vezes maior do em 2023

"A transmissão local da dengue na Itália, como em outros países europeus, é um evento raro. A maioria é contraída no exterior", destaca Anna Teresa Palamara, que dirige o departamento de Doenças Infecciosas do ISS.

Segundo a especialista, no entanto, "as condições climáticas e a presença de um mosquito capaz de transmitir o vírus possibilita a transmissão em alguns meses do ano, num contexto de elevada circulação em muitos países do mundo".

Com um acompanhamento cuidadoso dos casos diagnosticados na Itália pelas regiões e províncias, o Ministério da Saúde e o Instituto Superior de Saúde incentivaram "aqueles que realizam viagens internacionais a verificar se a transmissão deste vírus é conhecida nas áreas visitadas e a adotar todas as medidas de prevenção recomendadas".

Entre as medidas recomendadas, as autoridades italianas pedem para todos se protegerem das picadas de mosquitos com repelentes e usar calças e camisas de mangas compridas quando estiver ao ar livre, principalmente ao amanhecer e ao anoitecer, além de usar proteção nas janelas e esvaziar frequentemente recipientes com água parada.

Palamara alerta ainda que, ao retornar à Itália, caso apareçam sintomas, é recomendado que o cidadão entre em contato "rapidamente com o seu médico".

Paralelamente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que uma nova vacina - chamada Tak-003 - contra a dengue está em fase de pré-qualificação, ou seja, avaliação dos requisitos relativos à qualidade, segurança e eficácia.