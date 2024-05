Papa abençoa camisas autografadas para leilão em prol do RS

O papa Francisco abençoou três camisas do Paris Saint-Germain autografadas por Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé que serão leiloadas para auxiliar financeiramente as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os uniformes do clube francês foram levados até o Vaticano pelo padre Omar Raposo, do Rio de Janeiro, e eram da coleção pessoal de um casal natural de Bandeirantes, no Paraná.

O leilão das peças ainda não tem uma data, mas provavelmente ocorrerá de forma virtual.