Premiê da Eslováquia segue em estado 'muito grave' após ataque

Líder populista próximo de Orbán e Putin - Robert Fico, nascido em 1964, abandonou todas as nuances pró-europeias do início da sua carreira política para abraçar, ao longo do tempo, posições cada vez mais nacionalistas.

Ele é considerado pró-Rússia, contra as armas em Kiev e a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), duro com os migrantes, fechado a quaisquer concessões em relação aos direitos LGBTQIA+ e ao casamento homoafetivo.

Aproximar-se mais de Budapeste do que de Bruxelas e tornar-se uma "pedra no sapato" da Europa. Foi juntamente com Viktor Orbán, que Fico tornou-se um obstáculo potencial para decisões maioritárias dos 27 países-membros do bloco.

Na sua última campanha eleitoral, atacou várias vezes a UE pelo seu apoio a Kiev, mas também pelas sanções impostas a Moscou.

Ele também sempre se opôs à adesão da Ucrânia à Otan, reiterando a sua posição há apenas alguns meses, quando anunciou que Bratislava (que na primeira fase da guerra contribuiu com menos de 1% para o esforço europeu), já não iria fornecer armas para Volodymyr Zelensky.

Fico está de volta ao comando do país há menos de um ano, desde que recebeu o quarto mandato em outubro de 2023 com seu partido populista de esquerda, o Smer DS, que derrotou a concorrência dos progressistas ao ganhar 23% nas eleições, à frente dos liberais-progressistas (PS) pró-UE.