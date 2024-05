RS amanhece em alerta por novas previsões de chuvas

Apesar da baixa do rio Guaíba, a cota de inundação em Porto Alegre, que é de 3 metros, deve continuar superada em 2 metros até o dia 25 de maio, segundo as projeções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De acordo com o ultimo levantamento da Defesa Civil, divulgado na noite da última quarta-feira (15), o estado já registrou 149 mortes, 108 desaparecidos, 538 mil moradores desalojados e 76 mil em abrigos.

Ao todo, 2,1 milhões de pessoas foram atingidas diretamente pelas enchentes causadas pela pior tragédia climática da história gaúcha. (ANSA).

