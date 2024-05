Senado da Itália aprova texto polêmico para limitar incentivo

"Continuamos tendo muita perplexidade. É uma questão de princípio. Mas uma emenda com a qual não concordamos absolutamente não mina nossa confiança no governo. Votamos e sempre votaremos a confiança neste governo, do qual somos parte protagonista, mas continuaremos dizendo o que pensamos com grande transparência e lealdade", disse Tajani, que também é secretário do partido Força Itália (FI), após a votação desta quinta.

O voto de confiança, solicitado pelo governo, é um instrumento para blindar o projeto, uma vez que congela a apresentação de emendas, evitando obstrucionismo por parte da oposição. Ele é usado para casos em que a medida é considerada decisiva para a continuidade do programa de governo.

O texto ainda contém uma emenda, também polêmica, sobre a implementação de dois impostos aprovados no país em 2019, mas que foram adiados diversas vezes e nunca entraram em vigor.

São elas a "sugar tax", um imposto sobre bebidas sem álcool açucaradas, e a "plastic tax", sobre embalagens descartáveis de plástico não compostáveis para produtos alimentícios.

O ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, vinha defendendo que a "sugar tax" começasse a ser aplicada em formato reduzido, por dois anos, a partir de 1º de julho de 2024. Em 2026, quando entraria em vigor plenamente, a "plastic tax" também passaria a valer.

A repercussão negativa, no entanto, levou a um compromisso para adiar a "sugar tax" para janeiro de 2025. (ANSA).