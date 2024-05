Stellantis se solidariza com vítimas de inundações no RS

SÃO PAULO, 16 MAI (ANSA) - Em meio ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul, fortemente atingido por inundações, o grupo automotivo Stellantis se mobilizou com suas marcas, concessionários e funcionários para realizar ações de ajuda humanitária em diferentes frentes.

A empresa anunciou que já foram enviados kits dormitório e de higiene pessoal, e confirmou o repasse de mais recursos às vítimas da tragédia. Um novo aporte será destinado à Cruz Vermelha - Caxias Do Sul e à Visão Global, duas ONGs que atuam na região.

A Stellantis também arrecada mantimentos e recursos para os órgãos e entidades oficiais definidos pelo governo local, junto a seus empregados, concessionários e consumidores de suas marcas.