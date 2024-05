Xi e Putin se reunem em Pequim e atacam EUA

"A relação atual entre a China e a Rússia foi atingida com esforço. As duas partes devem apreciá-la e cultivá-la", disse Xi. Putin concordou: "Nossa cooperação em temas internacionais é um dos fatores de estabilidade no cenário internacional".

Em um comunicado final após o encontro, os dois afirmaram que defendem a paz e a expansão da cooperação, reafirmando o desejo de "contribuir para a formação de uma ordem mundial multipolar mais justa".

"Os Estados Unidos ainda pensam em termos de Guerra Fria, colocando a segurança de grupos restritos acima da estabilidade regional, criando uma ameaça a todos os países da região. Devem abandonar esse comportamento", diz o texto. (ANSA).

