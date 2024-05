Família de italiano morto em Maceió volta a apelar por justiça

CASALE MONFERRATO, 17 MAI (ANSA) - A defesa dos familiares do empresário italiano Fabio Campagnola, morto a tiros em Maceió, no Alagoas, após uma discussão com um ex-policial, apresentou nesta sexta-feira (17) um recurso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington para solicitar a prisão do criminoso.

Segundo o advogado Claudio Falleti, José Pereira da Costa, policial aposentado, é acusado de executar brutalmente o cidadão de Casale em 3 de janeiro de 2023, em frente à sua sorveteria na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, e está foragido.

"Os tribunais nunca aceitaram os pedidos de modificação da medida cautelar. Pereira da Costa deveria estar preso e não andar pacificamente pela cidade", destacou ele.