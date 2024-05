Fortes chuvas continuam a atingir Itália e deixam um morto

VENEZIA, 17 MAI (ANSA) - Fortes chuvas continuam a atingir o norte da Itália nesta sexta-feira (17), quando várias casas foram isoladas após a cheia do rio Muson dei Sassi romper a barragem na cidade de Camposampiero, província de Pádua, e provocar inundações generalizadas.

Um homem, identificado como Mario Porro, de 66 anos, estava desaparecido depois de cair no rio Serenza em Cantù, perto de Como, na quinta-feira (16), quando uma ponte desabou em meio a chuvas violentas. No entanto, seu corpo foi localizado nesta manhã.

A onda de mau tempo atingiu duramente as regiões do Vêneto e Lombardia, com Milão sendo a cidade mais afetada com as chuvas mais fortes em 170 anos e diversas inundações devido ao transbordamento de ao menos três rios.