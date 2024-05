Itália critica 'brutalidade' da homotransfobia e faz alerta

"Não devemos nos resignar a tal brutalidade", acrescentou ele, apelando às instituições públicas a comprometer-se "com uma sociedade inclusiva que respeite as identidades".

Por sua vez, a premiê italiana, Giorgia Meloni, destacou que "é nossa tarefa manter elevada a atenção da comunidade internacional sobre as perseguições e abusos que em muitas nações do mundo ainda são perpetrados com base na discriminação sexual".

De acordo com ela, esta violência é "inaceitável" e "prejudicam a dignidade das pessoas" sobre as quais "os holofotes nunca devem se concentrar". "O governo está e sempre estará na linha de frente", concluiu.

Celebrado anualmente em 17 de maio, o IDAHOTB visa aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQ+ em todo o mundo. (ANSA).

