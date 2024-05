Jonathan Milan volta a vencer etapa do Giro d'Italia

ROMA, 17 MAI (ANSA) - O ciclista italiano Jonathan Milan, da Lidl-Trek, brilhou novamente no Giro d'Italia e venceu nesta sexta-feira (17) a 13ª etapa, sendo o terceiro triunfo do atleta na atual edição do evento.

O friulano concluiu a prova, que foi entre Riccione e Cento, em pouco mais de quatro horas e ficou na frente do polonês Stanislaw Aniolkowski, da Cofidis, e do alemão Phil Bauhaus, da Bahrain Victorious.

A 13ª etapa foi marcada por homenagens aos municípios da Emilia-Romagna que foram destruídos no ano passado pelas enchentes que afetaram a região.