Jornalista italiano Franco Di Mare morre aos 68 anos

ROMA, 17 MAI (ANSA) - O jornalista italiano Franco Di Mare morreu nesta sexta-feira (17), em Roma, aos 68 anos, em decorrência de um câncer "muito grave".

A informação foi divulgada pela família do repórter em nota: "Abraçado pelo amor de sua esposa, filha, irmãs e irmão e pelo carinho de seus amigos mais próximos, o jornalista Franco Di Mare faleceu hoje em Roma", diz o texto.

Sua última aparição na TV ocorreu no programa "Che tempo che fa", no dia 28 de abril, em uma chamada de vídeo. Na ocasião, ele estava conectado a um ventilador mecânico e relatou ter sido diagnosticado com mesotelioma, câncer da membrana fina e transparente que cobre e reveste o interior da parede torácica e abdômen, durante seu período como correspondente da RAI.