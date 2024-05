Número de mortos no RS sobe para 154, diz Defesa Civil

(ANSA) - BRASÍLIA, 17 MAG - O número de mortos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 154, enquanto a quantidade de desaparecidos caiu para 98, de acordo com um levantamento divulgado pela Defesa Civil estadual nesta sexta-feira (17).

A cidade mais afetada pela pior catástrofe ambiental do estado é Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, onde foram contabilizadas 21 vítimas.

Por outro lado, mais de 618 mil pessoas seguem fora de casa e mais de 92% dos 497 municípios gaúchos foram afetados pela tragédia.