Presidente da Itália manda apoio a adolescente com câncer

ROMA, 18 MAI (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, foi às redes sociais para elogiar e se solidarizar com uma menina de 14 anos que sofre de um tumor renal.

Asia, de Sala Consilina, em Salerno, aparece em um vídeo gravado pelo hospital Santobono Pausilipon, em Nápoles, onde faz tratamento. Nas imagens, a menina toca piano, que aprendeu sozinha.

"Asia, vi o seu vídeo e você é maravilhosa! Parabéns pela sua força e votos de felicidades", comentou o presidente A mensagem de apoio de Mattarella veio na esteira de uma onda de comentários maldosos e negativos recebidos pela menina nas redes sociais. A instituição de saúde divulgou imagens de algumas delas, como "espero que fique no hospital", e "você sabe que as pessoas só são suas amigas por causa do câncer".