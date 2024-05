Verstappen pega pole na Emilia-Romagna e iguala recorde de Senna

SÃO PAULO, 18 MAI (ANSA) - O holandês Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na pole position no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1.

O tricampeão mundial foi o mais rápido no treino de classificação deste sábado (18) no Autódromo de Ímola, em San Marino, com o tempo de 1:14.746.

Considerando também as últimas corridas do ano passado, essa foi a oitava pole position consecutiva de Verstappen.