++ Fontes acreditam que presidente do Irã não sobreviveu,diz TV

TEL AVIV, 19 MAI (ANSA) - Uma reportagem na TV israelense Canale 12 disse neste domingo (19) que ainda não está claro o que aconteceu com o helicóptero do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, mas fontes diplomáticas no Ocidente estimam que não tenha sobrevivido ao acidente.

Além de Raisi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, Malek Rahmati, e o líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem estavam no helicóptero.

À Reuters, um oficial iraniano afirmou que "estão esperançosos, mas que as informações sobre o acidente são preocupantes" (ANSA).