TEERA, 19 MAI (ANSA) - O guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança após a notícia da queda do helicóptero com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, informou o Tehran Times, citado pela Tass. (ANSA).

