Verstappen segura Norris e vence GP na Itália; Leclerc é 3º

O outro piloto da McLaren, Oscar Piastri, conseguiu uma ultrapassagem e terminou a disputa em quarto lugar, seguido do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), do britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e George Russell (Mercedes).

Sergio Pérez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Racing Bulls) completaram o top 10. A etapa seguinte da F1 2024 será o GP de Mônaco no circuito de Monte Carlo, no próximo domingo (26).

Ayrton Senna - O final de semana do GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, tem sido palco de uma série de homenagens ao ex-piloto brasileiro Ayrton Senna, cuja morte completou 30 anos neste ano.

A manhã deste domingo (19) ficou marcada por um momento emocionante: o tetracampeão mundial Sebastian Vettel guiou novamente um MP4/8, último carro de Senna na McLaren, pelo circuito do Autódromo Enzo e Dino. Esta foi a segunda vez que o alemão dirigiu a McLaren de Senna, que pilotou o carro na temporada de 1993, antes de ingressar na Williams, e conquistou cinco vitórias com o modelo. Vettel completou algumas voltas no âmbito das iniciativas para lembrar o campeão que morreu há 30 anos em um acidente no autódromo de Ímola, no trágico fim de semana em que o austríaco Roland Ratzenberger também perdeu a vida. Vestindo um macacão e capacete com as cores referentes a Senna na F1 ao longo de sua carreira, Vettel também carregou a bandeiras do Brasil e da Áustria. Durante sua exibição, o alemão também prestou reverência ao carro de um dos maiores pilotos da história da F1. "Ayrton Senna não foi somente um piloto que admirei por ser um dos melhores que já vi, mas também por ser um homem de grande compaixão", afirmou Vettel ao site da Fórmula 1.

"Já se passaram 30 anos desde o acidente e eu gostaria de prestar minha homenagem ao Ayrton", concluiu. Desde o início da etapa na Itália, Vettel tem liderado uma série de homenagens a Senna. Na última quinta-feira (16), ele organizou uma corrida, à pé, com 18 dos 20 pilotos do grid da F1, que vestiam camisetas com as cores do capacete de Ayrton e munhequeiras em referência à bandeira austríaca. Além disso, chegou a visitar a estátua do brasileiro no circuito italiano. (ANSA).