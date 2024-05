Ativistas vandalizam sede do Ministério da Justiça da Itália

ROMA, 20 MAI (ANSA) - Em uma nova manifestação em Roma, ativistas ambientais pintaram de preto as colunas na frente da sede do Ministério da Justiça da Itália nesta segunda-feira (20).

O ato foi deflagrado por 14 membros do grupo Última Geração, que ganhou notoriedade nos últimos meses por protestos diante de obras de arte e monumentos por todo o país.

Duas pessoas espalharam carvão preto com um extintor contra a parede do Ministério da Justiça, enquanto outras penduraram cartazes com o artigo 9º da Constituição - que diz que a República "protege o ambiente, a biodiversidade e os ecossistemas, também no interesse das gerações futuras" - e com alguns acontecimentos de 2023, como os "378 fenômenos meteorológicos extremos, as 12 mil pessoas que perderam as suas casas, os 13 bilhões de danos e 456 milhões de toneladas de CO2 emitidas pela Eni".