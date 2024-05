Investimento da Stellantis em MG viabilizará novos híbridos flex

No encontro, Capellano também confirmou um aporte de R$ 454 milhões, ainda em 2024, para a expansão da linha de motores para os futuros lançamentos da Stellantis na região. Entre eles estarão os produtos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid, que associam eletrificação com motorização flex e a etanol. Os primeiros veículos com a novidade chegarão ao mercado no segundo semestre deste ano. (ANSA).

