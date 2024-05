Irã abre investigação sobre acidente que matou presidente

TEERA, 20 MAI (ANSA) - O chefe do Estado-Maior do Exército iraniano ordenou a abertura de uma investigação para apurar as causas do acidente de helicóptero que matou o presidente Ebrahim Raisi e sua comitiva, informou a mídia local nesta segunda-feira (20).

Segundo a agência de notícias Isna, Mohammad Bagheri determinou que "um comitê de alto escalão iniciasse um inquérito" para analisar o caso.

Informações preliminares alegam que o helicóptero caiu numa região montanhosa do Irã, entre as aldeias de Pir Davood e Uzi, na província iraniana de Azerbaijão Oriental, em razão das más condições climáticas.