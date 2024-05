Italianas conquistam título de duplas do Masters de Roma

ROMA, 20 MAI (ANSA) - As tenistas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini conquistaram no último (19) o torneio de duplas femininas do WTA 1000 de Roma.

As jogadoras derrotaram a norte-americana Coco Gauff e a neozelandesa Erin Routliffe na final da competição por 2 sets a 1, com parciais 6/3, 4/6 e 10/8, em uma hora e meia de partida.

O país europeu volta a ter como campeã uma dupla totalmente italiana após 12 anos, já que a última vez que isso aconteceu foi em 2012, quando Roberta Vinci e a própria Errani saíram vitoriosas. (ANSA).