Líderes mundiais lamentam morte de presidente do Irã em acidente

ROMA, 20 MAI (ANSA) - A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, aos 63 anos, em uma queda de helicóptero repercutiu na madrugada desta segunda-feira (20) e provocou a reação de diversos líderes mundiais.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou sua solidariedade e a da Itália ao governo e ao povo iraniano", reforçando que "nestas horas as autoridades iranianas estão a credenciar a tese do acidente, e não leituras de conspiração", principalmente porque haverá "grandes mudanças na estrutura interna do Irã".

Em entrevista ao Canale 5, a premiê italiana disse esperar que a futura liderança iraniana queira comprometer-se com a estabilização e a pacificação da região." "Estamos continuamente em contato com os nossos aliados europeus e do G7, porque estamos a falar de um assunto que se insere num quadro regional particularmente complexo", acrescentou Meloni, confirmando que "dentro de alguns minutos" terá uma reunião" com os ministros e os serviços de informação relevantes para fazer um balanço".