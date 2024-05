Papa Francisco lamenta morte de presidente do Irã

CIDADE DO VATICANO, 20 MAI (ANSA) - O papa Francisco enviou condolências nesta segunda-feira (20) pelas mortes do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, e de todas as vítimas do acidente de helicóptero.

Em um telegrama destinado ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, o Pontífice lamentou a tragédia e prestou solidariedade a todos os amigos e familiares dos mortos.

"Ao confiar as almas dos defuntos à misericórdia do Todo-Poderoso e com orações por aqueles que choram a sua perda, especialmente pelas suas famílias, envio a garantia de proximidade espiritual à nação neste momento difícil", escreveu ele.