Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morre em queda de helicóptero

A agência de notícias Mehr afirmou que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, o governador da província do Azerbaijão Oriental, Malek Rahmati, e o líder religioso de Tabriz, Mohammadali Al-Hashem, também morreram a bordo da mesma aeronave.

Entre as vítimas estão ainda o guarda-costas do presidente, o general Mehdi Mousavi, membro da base Ansar al-Mahdi da Guarda Revolucionária, o piloto, o co-piloto e o engenheiro de voo.

O acidente ocorreu por volta das 13h30 (horário local) do último domingo, logo após Raisi visitar o rio Aras, na fronteira com a República do Azerbaijão, para inaugurar uma barragem juntamente com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev.

Os destroços do helicóptero foram encontrados após mais de 12 horas de buscas em uma região remota do noroeste do país, na floresta de Dizmar, depois de um drone enviado pela Turquia com sensores de calor identificar o local da queda.

Segundo o chefe do Crescente Vermelho do Irã, Pir-Hossein Kolivand, citado pela imprensa local, todos os corpos foram transferidos para Tabriz, perto do local do acidente. As operações de busca são, portanto, consideradas concluídas.

Conforme noticiado pela agência Mehr, o funeral do presidente iraniano será realizado nesta terça-feira (21), em Tabriz. Após a confirmação da morte, o governo iraniano anunciou ainda que continuará a operar "sem interrupção" e decretou cinco dias de luto nacional.