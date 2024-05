Rio de Janeiro recebe primeira etapa do 'I love Italian wines'

No evento, destinado a operadores do setor, proprietários de empreendimentos e supermercados, foram apresentados 350 vinhos de diferentes variedades, uvas e regiões de Itália.

O dia abriu com uma masterclass de uma seleção de 12 vinhos, incluindo cinco da Toscana, com um inevitável "bis" de Brunello di Montalcino. Tudo isso foi seguido por uma rica caminhada de degustação de vinhos.

"As edições do Rio de Janeiro e de São Paulo já apresentam aumento de expositores e visitantes em relação às edições anteriores e isso demonstra o interesse do mercado e o sucesso do evento", disse Del Grosso, à margem do evento.

Com quase 10 milhões de litros de vinho vendidos ao Brasil em 2023 e uma participação de 6,3%, a Itália ficou em sexto lugar entre os principais países fornecedores. Já em termos de valores, os resultados foram ainda melhores, com uma fatura de US$ 38,3 milhões, e um crescimento de 4,4% face a 2022. (ANSA).

