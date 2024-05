Stellantis anuncia R$ 14 bi para Betim com foco em híbrido flex

BETIM, 20 MAI (ANSA) - Por Nadedja Calado - O presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Cappellano, anunciou nesta segunda-feira (20) R$ 14 bilhões em investimentos no polo automotivo de Betim, em Minas Gerais, localidade que marcou a entrada da Fiat no Brasil em 1976.

Os recursos fazem parte do maior plano de investimentos da história na indústria automotiva sul-americana, de R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030. Em abril, o grupo automotivo também detalhou que R$ 13 bilhões serão destinados ao polo automotivo de Goiana, em Pernambuco.

O montante vai impulsionar o lançamento de 40 novos produtos, oito powertrains, bem como o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, que associam eletrificação com motorização flex e a etanol. O formato foi concebido no Tech Center Stellantis na América do Sul, em parceria com fornecedores, pesquisadores e parceiros em um ecossistema de inovação, mirando fortalecer a indústria nacional.