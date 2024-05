Brasil ultrapassa 5 milhões de casos de dengue em 2024

(ANSA) - BRASILIA, 21 MAG - O Brasil ultrapassou nesta segunda-feira (20) 5 milhões de casos de dengue neste ano, a maior quantidade de infectados da história do país, de acordo com um levantamento do Painel de Monitoramento das Arboviroses.

Ao todo, foram registrados 5.100.766 pacientes prováveis nos primeiros cinco meses de 2024, dado que supera os dos anos que tinham os recordes anteriores: 2015, com 1.688.688 diagnósticos, e 2023, com 1.641.278, reportou o painel vinculado ao Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, chefiada por Nísia Trindade, o alto número de pacientes tem relação com "as mudanças climáticas e a circulação de mais de um sorotipo do vírus".