Funeral de presidente do Irã começa nesta terça-feira

TEERÃO, 21 MAI (ANSA) - As cerimônias fúnebres para o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e todas as vítimas da queda de um helicóptero no último domingo (19) começaram nesta terça-feira (21), em Tabriz.

Conforme anunciado pelo vice-presidente da República, Mohsen Mansouri, o sepultamento de Raisi será realizado no próximo dia 23 de maio em Mashhad, cidade natal do líder iraniano, no nordeste do país.

O corpo do presidente do Irã será levado para o Santuário de Imam Reza, a maior mesquita do mundo em área de superfície.