Gianicolo ganha busto de Aguiar, ponte entre Itália e Uruguai

"Mas olhar com ele para o nosso passado, para a história das relações entre Itália e Uruguai e com toda a América Latina, deve ser também uma inspiração para o futuro do nosso trabalho comum", concluiu.

Presente no evento, o embaixador uruguaio em Roma, Ricardo Varela, declarou à ANSA que "obviamente existe um fundamento histórico no que sempre se repete: metade da população no Uruguai é de origem italiana, ou os 130 mil uruguaios que têm passaporte italiano. Mas se olharmos para o conjunto das relações bilaterais, elas são extremamente saudáveis, porque o passado, o presente e o futuro estão totalmente livres de qualquer problema". (ANSA).

