McLaren homenageará Senna com carro verde e amarelo em Mônaco

SÃO PAULO, 21 MAI (ANSA) - Em homenagem aos 30 anos da morte do ex-piloto Ayrton Senna, a McLaren disputará o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 com as cores da bandeira do Brasil.

A equipe britânica, que é representada no grid por Lando Norris e Oscar Piastri, deixará momentaneamente o laranja para adotar o verde e amarelo no MCL38.

Conhecido como "Rei de Mônaco", o tricampeão mundial ganhou todos os seus títulos pela McLaren e ficou em segundo lugar em duas temporadas. Ao todo, Senna conquistou 51 vitórias na categoria, sendo seis delas em Monte Carlo.