Tremor mais forte em 40 anos evacua casas e prisão em Nápoles

A área dos Campi Flegrei, também conhecida como Campos Flégreos em inglês, é atualmente afetada pela elevação do solo e a atividade sísmica na zona vulcânica é elevada.

O Golfo de Nápoles está localizado entre o grande vulcão Vesúvio e os Campi Flegrei, uma caldeira com cerca de 20 crateras, muitas delas submarinas, chamada assim (terra em chamas) pelos antigos Gregos.

A região, onde vivem meio milhão de pessoas, passa por uma fase de 'Bradismo', um fenômeno que aumenta o nível do solo com base no gás e magma acumulados nas profundezas.

De acordo com o INGV, durante a crise bradissísmica de 1982-84 a elevação do solo atingiu 9 cm por mês, ultrapassando 1,3 mil eventos sísmicos por mês. Atualmente, porém, cerca de 450 ocorrências foram registradas no último mês.

Além disso, os parâmetros geoquímicos "não apresentam variações significativas em relação às tendências dos últimos meses, para além do conhecido aumento de temperatura e pressão que caracteriza o sistema hidrotérmico".

O INGV destaca ainda que seu Observatório do Vesúvio continua as suas atividades de monitorização com o objetivo de "identificar até as mais pequenas variações para melhor definir o fenômeno atual em andamento". (ANSA).