Vaticano inocenta cardeal canadense acusado de abuso sexual

Desta forma, Jorge Bergoglio autorizou o "juiz Andrés Denis a emitir uma declaração resumindo os elementos da sua investigação e autorizou-o também a responder a quaisquer perguntas a este respeito".

"O Pontífice expressa profundo agradecimento ao juiz André Denis por ter cumprido, no prazo previsto, o mandato que lhe foi confiado e que cumpriu com imparcialidade no âmbito da ação coletiva movida contra a Arquidiocese de Quebec", acrescentou.

Em janeiro passado, o cardeal e arcebispo de Quebec, de 66 anos, foi acusado por uma mulher anônima de tê-la abusado entre 1987 e 1988, quando ela tinha 17 anos. O caso fazia parte de uma ação coletiva contra 15 pessoas da diocese.

Francisco determinou a abertura de uma investigação canônica preliminar para esclarecer as acusações no dia 8 de fevereiro.

Em uma mensagem de vídeo, publicada no site da diocese, Lacroix negou "categoricamente as acusações tornadas públicas": "Nunca, que eu saiba, pratiquei ações inadequadas contra ninguém, sejam menores ou adultos. Minha alma e minha consciência estão em paz diante dessas acusações que refuto". (ANSA).