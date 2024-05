Após exames, Sinner recebe sinal verde para jogar Roland Garros

ROMA, 22 MAI (ANSA) - Em busca da liderança do ranking mundial, o tenista italiano Jannik Sinner recebeu luz verde para disputar a próxima edição de Roland Garros, que será entre os dias 26 de maio e 9 de junho.

O tirolês, que estava passando por um processo de reabilitação para se recuperar de uma lesão no quadril direito, obteve resultados positivos depois de uma ressonância magnética que verificou suas condições para entrar no Grand Slam.

Visivelmente melhor do problema físico, Sinner trabalhou na quadra central Philippe-Chatrier para "testar" o saibro vermelho parisiense ao lado do japonês Kei Nishikori. O resultado do treino será importante para avaliar sua condição física.