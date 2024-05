Elea Digital leva prêmio internacional de infraestrutura digital

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) - A Elea Digital Data Centers, uma das maiores plataformas de data center do Brasil, venceu nesta quarta-feira (22) a categoria "Planet Friendly Finance Award" do The Tech Capital Awards, primeiro prêmio dedicado ao financiamento de infraestrutura digital no mundo.

A companhia se destacou por sua operação sustentável e pela emissão, em 2024, de um "sustentability linked bond" de R$ 570 milhões. O debênture verde também foi vinculado a um valor rosa, com uma meta de 40% de presença feminina no comando da empresa.

A vitória foi anunciada no Tech Capital's International Finance Forum, em Londres, onde está sediado o Tech Capital, plataforma de mídia digital, relatórios e eventos no setor de infraestrutura digital, que faz parte do Mondego Media Group Ltd.