Espanha, Noruega e Irlanda vão reconhecer Estado palestino

A decisão conjunta foi tomada depois de a Assembleia Geral da ONU ter aprovado, no início do mês, uma resolução que abre caminho para o reconhecimento da Palestina como Estado-membro da organização. Ao todo, 142 dos 193 Estados-membros da ONU reconheceram o Estado palestino, sendo oito deles da União Europeia (UE).

Horas depois, Israel convocou os seus embaixadores na Espanha, Noruega e Irlanda e ordenou a saída imediata dos diplomatas em resposta à postura dos países.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, o reconhecimento da Palestina "minou o direito de Israel à autodefesa e os esforços para devolver os 128 reféns detidos pelo Hamas em Gaza".

"Israel não ficará em silêncio. Estamos determinados a alcançar os nossos objetivos: restaurar a segurança dos nossos cidadãos e a remoção do Hamas e o regresso dos reféns. Não existem objetivos mais justos do que estes", concluiu o chanceler israelense.

Itália - Após o anúncio, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, deixou claro que seu país reconhecerá a Palestina caso ela reconheça Israel.

"Em breve nos encontraremos com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina e abriremos um caminho que, no entanto, não pode consistir no reconhecimento da Palestina sem o reconhecimento do Estado Palestino por Israel e vice-versa", declarou ele, enfatizando que é preciso "entender o que é o Estado Palestino porque não podemos reconhecer um território liderado pelo Hamas".