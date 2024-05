Meloni determina revogação de decreto sobre verificação de renda

No novo texto, o governo voltava a implementar o "rendômetro", permitindo que a Agência da Receita presumisse a renda real do contribuinte com base em indicadores dos gastos verificados em dados bancários, como por exemplo compras de imóveis e automóveis, além de investimentos.

Se o "rendômetro" identificasse uma disparidade superior a 20% entre a renda declarada e as despesas, a Receita poderia notificar o cidadão e tomar medidas adicionais para cobrar o imposto devido.

Agora, será necessário um novo decreto ministerial para suspender o anterior. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.