Rússia afirma ter capturado vila em Donetsk, na Ucrânia

A Força Aérea da Ucrânia revelou que a Rússia lançou 24 drones kamikaze sobre o território do país, mas todos os dispositivos foram abatidos pelas defesas de Kiev.

Paralelamente ao conflito travado nos campos de batalha na Ucrânia, o país liderado por Vladimir Putin negou as acusações de querer alterar suas fronteiras na região do Báltico, segundo uma fonte militar citada por agências da nação.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não negou uma proposta do Ministério da Defesa para alterar as fronteiras marítimas no Mar Báltico com a Finlândia e a Lituânia, sublinhando que o nível de tensões, especialmente nesta região, "exige medidas relativas para garantir a segurança nacional".

(ANSA).

