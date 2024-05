Israel aprova nova diretriz para negociar com Hamas, diz mídia

ROMA, 23 MAI (ANSA) - O gabinete de guerra de Israel aprovou por unanimidade novas diretrizes para seus negociadores na tentativa de reiniciar as discussões sobre um acordo de trégua com o Hamas. A informação é do portal de notícias israelense Walla.

Oficialmente, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse apenas que na reunião de quarta (22) à noite o gabinete determinou que sua equipe continue as negociações para a restituição dos reféns em poder do grupo fundamentalista islâmico.

Em uma declaração à Al Jazeera, o Hamas afirmou que um vídeo mostrando cinco mulheres soldados israelenses sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro "foi manipulado e a autenticidade de seu conteúdo não pode ser confirmada".