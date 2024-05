Italiana detida na Hungria é colocada em prisão domiciliar

As condições de detenção de Salis suscitaram protestos por parte da Itália, depois de ela ter sido repetidamente levada ao tribunal com uma corrente, com as mãos e os tornozelos algemados, um procedimento que a Hungria diz ser padrão, mas que despertou indignação.

Recentemente, o partido italiano Aliança Verdes e Esquerda (AVS) a nomeou como uma das suas candidatas às eleições europeias do próximo mês.

Na sequência, um tribunal húngaro aceitou o pedido de Salis para ser libertada para prisão domiciliar. Sua família e os seus apoiadores esperam que isto lhe permita solicitar o regresso à Itália para o cumprimento da reclusão em prisão domiciliar em seu país de origem.

"Finalmente temos a oportunidade de abraçar Ilaria novamente", declarou o pai da ativista, Roberto Salis, à ANSA.

"Esperemos que esta seja uma fase temporária antes de finalmente vê-la na Itália".

Salis é acusada de supostamente fazer parte de uma gangue que supostamente tinha como alvo três neonazistas em um ato em fevereiro de 2023.