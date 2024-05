UE abre infração contra Itália por plástico descartável

Segundo Bruxelas, a Itália não transpôs corretamente várias disposições da diretiva relativa aos plásticos descartáveis de 2019 para o direito nacional, o que "afeta o seu âmbito de aplicação".

A Comissão vê as regras como uma parte essencial do seu plano de ação para a economia circular e do objetivo de reduzir o impacto do plástico no ambiente e na saúde humana.

Além disso, a nível processual, a Itália teria violado a Diretiva Transparência do Mercado Único ao adotar a legislação que transpõe a "Diretiva Plásticos de Utilização Única" durante o período de status quo obrigatório de três meses entre a notificação do projeto de regulamento técnico e a sua adoção.

A medida estabelece regras sobre a divulgação pública de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por parte de determinadas empresas multinacionais com um volume de negócios superior a 750 milhões de euros, incluindo as companhias de países terceiros que operam na UE.

"Sem a implementação desta política, o objetivo de reforçar a responsabilidade das empresas pelos impostos sobre o rendimento que pagam em cada Estado-membro ficaria comprometido, comprometendo assim o objetivo de manter a confiança dos cidadãos na justiça dos sistemas fiscais nacionais", alega o relatório.

Além da Itália, o parecer fundamentado foi enviado à Bélgica, Chipre, Eslovênia, Áustria e Finlândia.