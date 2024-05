Leclerc, da Ferrari, lidera treinos livres do GP de Mônaco de F1

Futuro companheiro de equipe de Leclerc, o piloto britânico liderou o TL1 e conseguiu manter seu ritmo em alta durante a segunda parte dos trabalhos em Monte Carlo.

Os pilotos voltarão para as pistas amanhã (25),a partir das 7h30, quando será disputado o terceiro treino livre. Mais tarde no mesmo dia, eles vão protagonizar a classificação para definir o grid de largada no domingo (26). (ANSA).

