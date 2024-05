G7 avança para usar ativos russos congelados em prol da Ucrânia

STRESA, 25 MAI (ANSA) - O governo italiano anunciou neste sábado (25) que houve "progressos" nas posições das principais potências ocidentais sobre a proposta de utilização dos benefícios alcançados pelos ativos congelados russos para apoiar a Ucrânia.

Durante coletiva de imprensa após reunião dos ministros da Economia do G7, em Stresa, nas margens do Lago Maggiore, o líder da pasta italiana, Giancarlo Giorgetti, explicou, no entanto, que ainda existem aspectos "técnicos e jurídicos" para serem atingidos para um acordo final.

"Há um movimento gradual em direção ao que é o objetivo politicamente desejado e desejável, mas que apresenta dificuldades técnicas", declarou Giorgetti, citando questões jurídicas.