Ainda sem treinador, Milan enfrentará Roma na Austrália

Outra baixa do elenco rossonero será o veterano goleiro Antonio Mirante, que não teve seu contrato renovado e já se despediu do clube.

A imprensa italiana afirma que o português Paulo Fonseca, do Lille, é o grande favorito para substituir Pioli, pois seu contrato acaba no fim da temporada e não seguirá no futebol francês. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.