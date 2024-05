Chefe da Otan insiste sobre liberar uso de armas pela Ucrânia

O posicionamento gerou controvérsias desde o último final de semana, inclusive com críticas de integrantes do governo da Itália, que se repetiram após as novas declarações de Stoltenberg.

"Esse senhor é perigoso, porque falar de terceira guerra mundial, de armas ocidentais, europeias e italianas que vão atingir e matar no coração da Rússia me parece muito, muito perigoso. Quem puder, pare-o", disse o vice-premiê e ministro dos Transportes, Matteo Salvini.

O também vice-premiê e chanceler, Antonio Tajani, disse que as afirmações do secretário-geral são "opiniões pessoais": "A Itália já decidiu: não estamos em guerra com a Rússia, não enviaremos um soldado italiano para combater na Ucrânia, e não somos favoráveis ao uso de instrumentos militares enviados à Ucrânia fora das fronteiras da Ucrânia". (ANSA).

