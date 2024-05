Juan Jesus diz que lançou 'véu misericordioso' em caso de Acerbi

NÁPOLES, 27 MAI (ANSA) - O zagueiro Juan Jesus, do Napoli, afirmou nesta segunda-feira (27) que lançou um "véu misericordioso" sobre a acusação de racismo contra o jogador italiano Francesco Acerbi, da Internazionale O brasileiro acusou Acerbi de tê-lo chamado de "negro" durante uma partida válida pela Série A, mas as autoridades esportivas da Itália inocentaram o atleta nerazzurro, que sempre negou a versão do napolitano.

"Tentei ser superior, mas ser considerado mentiroso me parece demais. Hoje prefiro lançar um véu misericordioso sobre esse episódio. Sigo em frente e devo ser um exemplo para os meus filhos", disse Juan Jesus em uma coletiva de imprensa.

No evento, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, negou que a Itália seja um país racista.