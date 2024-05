Lula confirma sua participação na Cúpula do G7 na Itália

(ANSA) - BRASÍLIA, 27 MAG - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou sua participação na Cúpula do G7, grupo das principais potências industriais globais, que será realizada em julho na Itália.

"Eu vou agora para o G7, o papa Francisco vai participar do G7, o [presidente da França] Emmanuel Macron, todo mundo", declarou o petista em Guariba, no interior do estado de São Paulo.

Lula discursou no local na última sexta-feira (24), no âmbito da inauguração da maior planta produtora do etanol de segunda geração do mundo, que deve gerar até 82 milhões de litros do combustível limpo por ano.