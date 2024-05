Mafalda ganha homenagens da Itália à Colômbia por 60 anos

BOGOTÁ, 27 MAI (ANSA) - A personagem Mafalda, simpática menina de espírito inconformista obra do cartunista argentino Quino (1932-2020), ganhará uma série de homenagens da Itália à Colômbia em celebração ao seu 60º aniversário.

Em Rimini, uma exposição gratuita na praia será aberta entre julho e setembro para todos os apaixonados pela menina de seis anos, que odeia sopa, adora os Beatles e o desenho do Pica-Pau e se comporta como uma típica menina da sua idade, mas tem uma visão adulta da vida e vive questionando o mundo à sua volta Já na Colômbia, depois de percorrer os corredores do aeroporto de Bogotá, Mafalda ajudará as viúvas e órfãos da Polícia Nacional, tendo em vista que cada uma das 14 esculturas que compõem a exposição será vendida em leilão para caridade.

Amado por milhares de pessoas de todas as idades, o fenômeno mundial do desenho animado foi publicado em diversos países, traduzido para 20 idiomas, e suas aventuras venderam mais do que 50 milhões de cópias.