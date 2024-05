Meloni confirma presença de presidente dos EAU em cúpula do G7

Por fim, a premiê italiana "agradeceu ao seu interlocutor por confirmar a sua participação na Cúpula do G7 em Borgo Egnazia".

A cúpula do G7, que será presidida por Meloni, ocorrerá entre 13 e 15 de junho de 2024 em Borgo Egnazia, Valle d'Itria, na Puglia, no sudeste do país europeu. (ANSA).

